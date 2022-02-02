Вместо борщей готовят "теплый" прием: в Харькове женщины взялись за оружие, чтобы защищать родной город в случае нападения России (видео)

Сейчас желающие проходят учения по обращению с оружием.

В Харькове местные жительницы учатся держать оружие, чтобы в случае российской агрессии стать вместе с мужчинами и защищать родной город.

Видео тренировок харьковчанок запечатлело немецкое издание Deutsche Welle.

Женщины под наблюдением инструктора учатся правильно держать автомат и стрелять из него из разных положений.

"Если власть даст нам оружие, мы его возьмем и будем защищать родной город", — говорит участница военной подготовки Светлана Путилина.

"Этот город надо сохранить, потому что аппетиты у "запоребрика" очень велики, по кусочку, этого не должно быть. Для чего я и учусь работать с оружием, чтобы понимать, что делать, а не в панике поднять руки и упасть ниц", — считает волонтер Виктория Балесина.

Параллельно харьковские женщины-волонтеры плетут маскировочные сетки.

Видео тренировки можно просмотреть по ссылке.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что период подготовки России к широкомасштабному вторжению в Украину займет от трех до семи дней.

Читайте также: