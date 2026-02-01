ТСН в социальных сетях

Украина
77
1 мин

Вместо чая круга: Соцсети мечтают о McDonald's в поездах — что ответили УЗ

В вагонах «Укрзализныци» предложили открыть МСDonald’s и даже показали, как они могли бы выглядеть.

Дмитрий Гулийчук
Изображение ИИ

Изображение ИИ

В соцсети Threads предложили установить заведения быстрого питания МсDonald’s в поездах Укрзализныци.

Фото, сгенерированные искусственным интеллектом, как выглядели бы «железнодорожные Маки», опубликовали в соответствующем обсуждении.

«А что, если бы в вагонах „Укрзализныця“ вместо кафе, которое сейчас открыли МсDonald’s», — спрашивает автор.

Также в посте выложили изображение, созданное ИИ, на котором видна стойка с соответствующими логотипами МсDonald’s и столы в железнодорожном вагоне. На столах — подносы с характерными для сети фастфуда бургерами и большими стаканами Coca-Cola.

В «Укрзализныце» лаконично ответили, что такая идея пока не рассматривается.

В комментариях пользователи объяснили, почему это невозможно. Мол, «Мак» нуждается в большом количестве электроэнергии. А без ответной вентиляции будет сильный запах.

Другие комментаторы предложили открытые в вагонах УЗ заведения «Пузатой хаты» или «Чебуречную».

Другие заметили, что в наше время, когда россияне бьют по пассажирским поездам, самое главное — доехать в живых.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця переходит на «план Б» из-за атак дронов в трех областях.

