Вместо чая круга: Соцсети мечтают о McDonald's в поездах — что ответили УЗ
В вагонах «Укрзализныци» предложили открыть МСDonald’s и даже показали, как они могли бы выглядеть.
В соцсети Threads предложили установить заведения быстрого питания МсDonald’s в поездах Укрзализныци.
Фото, сгенерированные искусственным интеллектом, как выглядели бы «железнодорожные Маки», опубликовали в соответствующем обсуждении.
«А что, если бы в вагонах „Укрзализныця“ вместо кафе, которое сейчас открыли МсDonald’s», — спрашивает автор.
Также в посте выложили изображение, созданное ИИ, на котором видна стойка с соответствующими логотипами МсDonald’s и столы в железнодорожном вагоне. На столах — подносы с характерными для сети фастфуда бургерами и большими стаканами Coca-Cola.
В «Укрзализныце» лаконично ответили, что такая идея пока не рассматривается.
В комментариях пользователи объяснили, почему это невозможно. Мол, «Мак» нуждается в большом количестве электроэнергии. А без ответной вентиляции будет сильный запах.
Другие комментаторы предложили открытые в вагонах УЗ заведения «Пузатой хаты» или «Чебуречную».
Другие заметили, что в наше время, когда россияне бьют по пассажирским поездам, самое главное — доехать в живых.
