Беременность / © unsplash.com

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Полномасштабная война России против Украины наносит катастрофический удар по беременным женщинам. Постоянный страх, ракетные бомбардировки, эвакуация, жизнь в оккупации и длительные отключения света привели к резкому росту медицинских осложнений среди рожениц.

Об этом пишет The New York Times.

По данным Организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения, материнская смертность в Украине в период между 2023 и 2024 годами выросла более чем на треть. Главными причинами международных экспертов называют целенаправленные атаки врага на медицинские учреждения, постоянный психологический стресс и массовое перемещение населения.

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Количество новорожденных, которые появляются на свет в Украине, стремительно сокращается. В прошлом году в стране родилось более 168 тысяч детей, в то время как в 2021 году этот показатель достигал почти 274 тысяч (без учета временно приобретаемого Крыма и других территорий). Кроме выезда беженцев за границу, врачи обвиняют военный стресс, из-за которого забеременеть и выносить ребенка стало гораздо сложнее.

Ситуация с медицинской инфраструктурой остается критической. По состоянию на декабрь 2025 года в Украине было повреждено или полностью разрушено более 80 роддомов и учреждений по уходу за новорожденными. Поэтому во многих прифронтовых городах операционные и кровати пришлось массово переместить в подвалы.

Для безопасности рожениц ООН помогла оборудовать подземные бомбоубежища под полноценные родильные залы. Однако даже в относительном тылу, например в Днепре, женщины во время воздушных тревог вынуждены выносить младенцев в коридоры, прячась от обломков окон.

Война, выкидыши и преждевременные роды

Украинские врачи повсеместно фиксируют резкое увеличение количества выкидышей и преждевременных родов. Директор Харьковского областного клинического перинатального центра Нана Пасиешвили отмечает, что большинство таких случаев напрямую связаны с тревожностью, бессонницей и скачками артериального давления из-за обстрелов, что вызывает отслоение плаценты.

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Статистика отдельных больниц подтверждает ужасную тенденцию. К примеру, в Клиническом перинатальном центре Пресвятой Богородицы в Сумах показатель преждевременных родов до войны составлял 2,9%, а в прошлом году он вырос до 5,5%. Там же в подземной палате на 36-й неделе родила сына 36-летняя Ирина Костюченко.

Еще более трагическая история случилась с Еленой Могилюк, которая пережила два выкидыша из-за оккупации и тяжелых бомбардировок, прежде чем в Харькове родила дочь Софию с помощью срочного кесарева сечения. Ребенку диагностировали гипоксию и нарушение сердцебиения.

Военная агрессия настигает женщин даже в больничных койках. Беременная Инна Славгородская, ранее потерявшая ребенка на пятом месяце из-за стресса во время бегства в Германию, вернулась в Харьков и снова забеременела. В январе она родила здоровую девочку, но уже на следующий день российские беспилотники атаковали ее больницу.

Это было очень страшно. По-настоящему страшно», — вспоминает момент обстрела.

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Тяжелые испытания проходят и беременные женщины, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, где сейчас находится около 70 тысяч женщин. Военная форма не приспособлена для беременных, а найти квалифицированную помощь на фронте почти невозможно.

Тем не менее, украинские защитницы сознательно идут на этот шаг. Медработница Ирина Долхополова исполняла обязанности на одном из самых опасных участков передовой и эвакуировала раненых под вражескими дронами вплоть до седьмого месяца беременности. В январе она родила третью дочь.

«Мы должны подарить новую жизнь», — объяснила свое решение Ирина.

Женщины, которые остаются в тылу, борются с другими вызовами. Из-за целенаправленных ударов России по энергетике беременной Анастасии Лотковой приходилось жить в холодной харьковской квартире при температуре всего 7 градусов и прятаться от панических атак в ванной комнате, укрывшись одеялом.

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В прифронтовом Запорожье врачи констатируют, что младенцы теперь чаще рождаются с недостаточным весом, желтухой или воспалениями, а количество кесаревых сечений возросло, поскольку медики пытаются принять роды во время коротких тишин между обстрелами.

Напомним, 9 июня, в результате российского удара по Чугуеву Харьковской области погибли три человека, среди которых была 22-летняя беременная женщина. Девушка была на седьмом месяце беременности. Она работала в заведении комплексной реабилитации детей «Шанс», давала помощь деткам, которые имели какие-то жизненные изъяны. Ее муж служит в ВСУ.

Также в результате атаки на Богодухов, 11 февраля, погибли трое малолетних детей — двухлетние близнецы Иван и Владислав и их годовалая сестренка Мирослава. Кроме того, удар унес жизни 34-летнего отца семьи — Григория.

Единственной выжившей стала 35-летняя беременная мать Ольга. Она получила травмы и легкие ожоги.

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