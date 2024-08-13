Вместо долларов — тюрьма: в Киеве мужчина сжег авто военного, но финал оказался эпичным

Киевлянину грозит до 8 лет тюрьмы за поджог автомобиля военного на Печерске.

Жителя столицы поймали после того, как он за обещанные деньги сжег авто военного на Печерске. Оплату он так и не получил, однако "заработал" тюремный срок.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры киевлянину сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По данным следствия, 5 августа 2024 года в поисках подработки подозреваемый получил сообщение в Telegram от пользователя, который предложил за 3000 долларов США поджечь автомобиль военнослужащего ВСУ или других военных формирований.

В дальнейшем мужчина в супермаркете приобрел жидкость для разжигания огня. По дороге домой в Печерском районе столицы он увидел автомобиль темно-зеленого цвета марки "FORD" с номерами на черном фоне. Именно эту машину он решил поджечь.

Ночью, используя жидкость для разжигания костра, подозреваемый облил ею капот автомобиля и поджег его. На свой мобильный телефон он снял, как машина горит с целью последующей отчетности заказчику. Обещанные деньги подозреваемый так и не получил.

Правоохранители задержали мужчину. Его проверяют не причастность к поджогу еще одного автомобиля ВСУ в Печерском районе. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция задержали агента спецслужб РФ, готовившего покушение на военнослужащего одного из подразделений Сил обороны в Киеве.

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