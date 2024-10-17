Вместо домов – бетонные коробки: оккупанты полностью уничтожают Торецк.

Войска РФ уничтожают Торец Донецкой области, где продолжаются боевые действия. В городе от домов "остались только бетонные коробки".

Об этом рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире " КИЕВ 24 ".

"Говорить, что сегодня мы контролируем 40% или 50, или еще как-то, — очень тяжело. Пожалуй, даже немного некорректно", — подчеркнула Бобовникова.

По ее словам, "враг стирает с лица земли город Торецк". оккупанты изо всех сил пытаются полностью взять его под свой контроль и "закрепиться там, где уже фактически ничего нет".

"Если вы видели кадры, как выглядит Торецк, это очень страшно. Там все дома сгорели. Остались только бетонные коробки. И таким образом враг пытается захватить этот город, стирая с лица земли: артиллерией, авиацией, дронами", — подчеркнула военная.

Бобовникова подчеркнула: глава городской военной администрации Торецкая сообщил, что остающиеся в городе гражданские обеспечены продуктами питания долговременного хранения и питьевой водой.

"Однако ситуация сама в городе чрезвычайно страшная. Ведутся активные бои, активные обстрелы. Поэтому каждому гражданскому лицу нужно очень хорошо подумать, оставаться ли в этом городе. И лучше всего — просто эвакуироваться", — пояснила она.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан назвал города, желающие захватить враг до зимы. На фронте сейчас три точки, где россияне имеют преимущество на оперативном направлении: Курахово, Торецк и Купянско-Лиманское направление.

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