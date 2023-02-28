Вместо фронта за решетку: на Черкащине будут судить 33-летнего мужчину, который проигнорировал повестку

33-летнего жителя Уманщины будут судить за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

33-летнего жителя одного из поселков Уманского района Черкасской области будут судить за то, что тот получил повестку, но не явился на сбор. За это мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

"По версии следствия мужчина, находясь на военном учете, в период введения военного положения в Украине, будучи военнообязанным, по нежеланию быть призванным для несения службы в Вооруженных Силах Украины, получив повестку об отправке в воинскую часть для прохождения воинской службы по мобилизации, без уважительных причин не явился на сбор и в дальнейшем отказался от прохождения военной службы", — говорится в сообщении.

В отношении 33-летнего мужчины в суд направлен обвинительный акт по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период (ст. 336 УК Украины).

В случае доказывания вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, мобилизованный из Коломыи получил срок, потому что отказался воевать. Мужчина отказался выполнить приказ командира о выбытии из воинской части в район выполнения боевых задач.

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