Вместо "Гетьмана" — "Владимир": на украинском флоте изменится флагманский корабль

Недостроенный корвет "Владимир Великий" переведут в класс фрегатов.

Министерство обороны Украины намерено заменить флагманский корабль украинских ВМС "Гетман Сагайдачный", который нуждается в капитальном ремонте и модернизации. Для этого недостроенный корвет "Владимир Великий" намерены перевести в класс фрегатов.

Как сообщили в четверг, 12 августа, в пресс служба Министерства обороны, об этом заявил глава оборонного ведомства Андрей Таран.

"Совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетьмана Сагайдачного", — отметил глава Минобороны.

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Составные части корабля "Владимир Великий" будут перемещены на мощности одного из отечественных судостроительных заводов. Его готовность составляет 17%. По последним оценкам, на его достройку необходимо около 8,3 млрд грн без учета боекомплекта.

Напомним, в среду, 4 августа, Королевский флот Британии провел торжественную церемонию вывода из эксплуатации двух минных тральщиков, которые будут переданы Военно-морским силам Украины.

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