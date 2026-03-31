Вместо Грицика?: в гнезде известных аистов активно хозяйничает другая птица (видео)

Аист

В гнезде известных украинских аистов Грицика и Одарки хозяйничает новая птица. Кадры восхищали Сеть.

Об этом сообщает Ирина Сарожинская.

У гнізді Грицика та Одарки новий птах

Новый владелец гнезда?

Так, 29 марта аистое гнездо почти весь день было населено птицей, которая активно хозяйничала: носила ветки, листья и сено, подтягивая даже те висящие вниз ветки и ухаживала за перьями. Время от времени он делал небольшое движение.

Этот аист уже провел в гнезде две ночи. Несмотря на то, что его пол пока неизвестен, поведение и внешние признаки указывают на то, что это не прошлогодний «Грицик».

«Итак, ждем и выглядим еще одного аиста, чтобы в аистом гнезде образовалась пара. Только тогда «аисты пирамиды» расставят все на свои места», — пишет Сарожинская.

Как мы писали, звездный аист Грицик вернулся в Украину. В Сети уже появились видео, на котором он сел на гнездо, поздоровался, оставил пеллету, заглянул к воробьям и отправился исследовать соседние гнезда. Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.