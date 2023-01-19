Вместо крещенских морозов 11-17° тепла: прогноз погоды в Украине на четверг, 19 января

Погода будет облачной.
Четверг, Крещение, 19 января, в Украине будет теплым и в некоторых регионах дождливым.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Так, по прогнозам синоптиков, 19 января в западных и Житомирской областях ожидается умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков.
Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы 15-20 м/с. Температура в западных и восточных областях днем 3-8° тепла, на остальной территории днем 6-11°, на юге страны 12-17°.
В Киеве 19 января существенные осадки не ожидаются. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура днем 8-10°.
Прогноз погоды на январь-2023
Напомним, ранее синоптики сообщили, что в целом январь в Украине будет теплым. Так, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, к концу месяца значительных морозов уже не будет. Лишь в западной части страны будет немного холодно, а также ожидаются снегопады. На остальной территории Украины снег маловероятен.
Читайте также:
- Год Черного Водяного Кролика: что нам несет 2023-й
- В Укргидрометцентре назвали регионы Украины, где больше всего изменился климат
- Какой будет зима 2022-2023 в Украине — Укргидрометцентр