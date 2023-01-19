Вместо крещенских морозов 11-17° тепла: прогноз погоды в Украине на четверг, 19 января

Четверг, Крещение, 19 января, в Украине будет теплым и в некоторых регионах дождливым.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 19 января в западных и Житомирской областях ожидается умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы 15-20 м/с. Температура в западных и восточных областях днем 3-8° тепла, на остальной территории днем 6-11°, на юге страны 12-17°.

В Киеве 19 января существенные осадки не ожидаются. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура днем 8-10°.

Прогноз погоды на январь-2023

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в целом январь в Украине будет теплым. Так, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, к концу месяца значительных морозов уже не будет. Лишь в западной части страны будет немного холодно, а также ожидаются снегопады. На остальной территории Украины снег маловероятен.

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