Последствия обстрела

Реклама

Российские войска 5 апреля нанесли массированный удар по мирным украинским городам. В частности, под удар попали Одесса, Харьков, Никополь, Чернигов, Сумщина, Полтавщина и другие регионы. Из-за обстрела есть жертвы среди людей и последствия для гражданской инфраструктуры. Многие пострадавшие.

Обстрел Одессы

В ночь на 5 апреля российские войска нанесли удар по Одессе, в результате чего пострадали жилые дома в Хаджибейском районе. По последним данным, три человека получили травмы.

Реклама

«Пострадали три человека. Всем оказана необходимая медицинская помощь: двое находятся в больнице, еще один будет лечиться амбулаторно», — сообщил глава МВА Сергей Лысак.

По состоянию на 7:00 предварительно установлено, что в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, а 4 балкона разрушены полностью. Жилые здания имеют свет и воду, однако газоснабжение временно прекращено.

С утра на месте работают более 100 работников коммунальных служб и спецтехники. Продолжается восстановление окон. Для жителей организован мобильный «Пункт несокрушимости».

Жительница Ирина рассказала, что ее семья, к счастью, уцелела. На помощь после атаки прибежал сосед.

Реклама

«Никто не пострадал, Слава Богу. Только на кухне стекло избито. Просто испугались, у нас двое детей. Один спал и вообще не проснулся, а второй бегала всю ночь испуганно», — отметила она.

Другая жительница Тая Васильевна рассказала, что услышала громкий взрыв, а от ударной волны у нее вылетели балконные окна.

Появились кадры изнутри поврежденной квартиры, где в стене огромная дыра. Там пострадала семья: отец, муж и ребенок, 15 лет. Взрывной волной задела женщина, у нее ранены спина и лицо. Ребенок очень испугался, сейчас он находится у бабушки. Кроме того, во время атаки очень испугалась кошка, ее долго искали. Четырехлапа сильно забилась, но, к счастью, выжила.

Зруйнована квартира в Одесі

Россияне с утра атаковали Харьков и область

Как информировали местные власти, утром 5 апреля армия РФ массированно атаковала Харьков и Харьковскую область.

Реклама

«Зафиксирован удар вражеским дроном по Киевскому району города. Детали выясняем», — писал мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов пострадали 11 человек, среди которых ребенок.

Харьковщина

В Харькове травмы получили мужчины 70, 64 и 39 лет, женщины 66 и 95 лет, а также 11-летняя девочка. В селе Прудянка Дергачевской общины пострадали 59-летний мужчина и 67-летняя женщина. Между селами Клинова-Новоселовка и Лютовка Золочевской общины пострадали мужчины 51 и 70 лет, а в поселке Шевченково — 72-летняя женщина.

Харьковщина

Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура:

Реклама

Харьков: 3 частных дома, 3 многоквартирных дома, 3 общежития, 3 автомобиля;

Богодуховский район: 2 автомобиля (села Петровка и Рясное), 2 частных дома (поселок Золочев), электросети, 4 грузовых автомобиля, гараж (г. Богодухов), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 2 автомобиля и электросети (село Лютовка);

Купянский район: частный дом (село Подолы);

Харьковский район: 2 частных дома (село Прудянка);

Чугуевский район: частный дом (г. Чугуев), автомобиль (село Белый Колодец).

Удар по Никополю

Россияне 5 апреля атаковали Никополь FPV-дроном. В результате обстрела один человек погиб, еще один — получил ранения. Также из-за вражеского удара изуродован автомобиль.

«Пострадавшую 60-летнюю женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей всю необходимую медпомощь», — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Добавляется, что под ударом были также Мировская, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Поврежден частный дом. К счастью, без пострадавших.

Никополь

В Чернигове РФ убила мужчину

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что враг обстрелял:

Реклама

Сновщину — в результате атаки погиб гражданский мужчина 1985 года рождения. Власти выразили искренние соболезнования семье. Поврежден жилой дом и автомобиль, а также попало сельскохозяйственное предприятие — пожар был ликвидирован. Загорелось 5 гектаров травы;

Новгород-Северскую общину — российский FPV-дрон попал в автомобиль, который развозил хлеб;

Чернигов — дрон попал в гаражное помещение, пожар быстро ликвидировали.

Всего за прошедшие сутки было 52 обстрела. 80 взрывов.

Чернигов

На Сумщине почти два десятка пострадавших детей

ОВА сообщила, что из-за обстрелов Сумской области есть пострадавшие среди мирного населения:

Сумская община — в результате атаки БпЛА в ночь на 4 апреля травмы получили 19 детей (девушки 2, 7, 10, 11, 15 лет; ребята 2, 3, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 3, 14 50, 57, 65, 79 и 79 лет; Днем того же дня пострадали 52-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Поповская община — ракета ранила 65- и 66-летних женщин.

Светское общество — в результате попадания беспилотника в автомобиль пострадал 69-летний мужчина.

Глуховское общество — атака дрона по автомобилю травмировала 25-летнюю женщину и 23-летнего мужчину.

Шосткинская община — в медучреждение обратилась 48-летняя женщина, пострадавшая 3 апреля от удара КАБами.

Враг применял: минометы, артиллерию, FPV-дроны, БпЛА, управляемые авиационные бомбы и ракеты.

Поврежденная гражданская инфраструктура:

Реклама

Шосткинская община: жилые дома, многоэтажка, автомобиль

Глуховская: легковой автомобиль

Эсманская: частный жилой дом

Свеська: хозяйственные постройки, частные дома, автомобиль, инфраструктура

Середино-Будская: частный дом, объекты инфраструктуры

Березовская: частный дом, хозяйственные постройки

Зноб-Новгородская, Хутор-Михайловская: объекты инфраструктуры

Конотопская: нежилое здание, админздания, многоквартирные дома, автомобиль, инфраструктура

Сумская: многоквартирные дома, нежилые здания, автомобили, инфраструктура

Великописаревская: легковой автомобиль

Чернеччинская: объект инфраструктуры

Поповская: нежилое здание, частные дома, объект инфраструктуры

Задело предприятие на Полтавщине

Как стало известно, сегодня ночью в Полтавском районе произошло падение вражеского БПЛА на открытой территории.

«Взрывной волной повреждено остекление окон и кровлю здания одного из предприятий», — отметил руководитель ОВА Виталий Дьяковнич.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне терроризируют Херсонщину, есть погибшие

Херсонская МВА информирует об ударах по Херсону, Антоновке, Садовому и Приднепровскому.

Реклама

Под обстрелом оказались частные и многоэтажные дома, автомобиль скорой помощи, административное здание, заведение внешкольного образования и объекты критической инфраструктуры.

В результате атак погибли 2 человека, еще 10 получили ранения.

Ночью вражеский беспилотник типа Молния попал во двор частного дома в Корабельном районе. Пострадала 80-летняя женщина — у нее контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма.

«Медики оказали потерпевшей необходимую помощь на месте», — добавил чиновник.

Реклама

После ударов в Херсоне временно приостановлено движение троллейбусов 11 и 12 маршрутов.

В Центральном районе обстрелом повреждена контактная сеть. Специалисты уже оценивают масштаб повреждений и приступают к аварийно-восстановительным работам.

Жителей призывают планировать свои передвижения по городу, учитывая эту информацию. О возобновлении движения электротранспорта сообщат дополнительно.

Более того, жителей Херсона предупреждают, что россияне продолжают минировать территорию. Так, противопехотные мины типа «Пряник» («Плюшка») обнаружены на автомобильном мосту через реку Кошева.

Реклама

«Не передвигайтесь по указанному району. Территория минирования может быть значительно больше. Будьте осторожны и не теряйте бдительность!», — говорится в сообщении.

Мина

Сколько целей сбила ПВО

В Воздушных силах ВС Украины отмечают, что в ночь на 5 апреля (с 18:00 4 апреля) противник совершил атаку 93 ударными беспилотниками типов Shahed, Гербера, Италмас и другими, направленными по направлениям Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарское (РФ). Около 60 из них — «Шахеды».

Атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра Силами ПВО сбито или подавлено 76 вражеских БПЛА по всему северу, югу и востоку Украины. Впрочем, попадание 17 ударных дронов на 10 локациях. Обломки сбитых БПЛА упали на 3 локациях.

Реклама

Напомним, РФ нанесли удар FPV-дронами по рынку в Никополе на Днепропетровщине. Погибли не менее 5 человек, а число раненых возросло до 25 человек. Возник серьезный пожар, разрушены торговые павильоны и магазины. Спасатели извлекали людей из огня, среди пострадавших как покупатели, так и работники рынка. Очевидцы эмоционально рассказали об увиденном и пережитом.

Россия вечером 4 апреля нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Харькове. В результате обстрела выбитые окна в нескольких многоэтажках, экстренные службы выехали на место. Информация о пострадавших не поступала.