Вместо ламината — сигареты: на Буковине контрабанду хотели перевезти через границу вагоном

Вместо ламината — сигареты: на Буковине контрабанду хотели перевезти через границу вагоном

На Буковине огромную партию контрабандных сигарет пытались незаконно отправить в Румынию на поезде.

В Черновицкой области пограничники обнаружили огромный груз контрабандных сигарет — 30 тысяч пачек на сумму около 1,2 млн грн.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Контрабанду пытались переправить поездом, направлявшимся в Румынию через железнодорожный пункт пропуска "Вадул-Сирет". Злоумышленники просто погрузили сигареты в вагон. По документам там должен был перевозиться ламинат.

В настоящее время 60 ящиков табачных изделий разгрузили и изъяли.

Ранее "сигаретные контрабандисты", покорявшие вершины и боровшиеся со снежными вьюгами, чтобы незаконно переправить через Карпаты в Румынию партию сигарет, стали звездами соцсетей.

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