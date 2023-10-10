А перед памятником появился тризуб.

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области неизвестные подожгли памятник главе большевиков Владимиру Ленину.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный и николаевский активист Илья Зелинский.

Также перед памятником предстал герб Украины.

Попытка подрыва памятника Ленина и Тризуба на центральной площади Новой Каховки Фото: Зелинский

"Что-то интересное в Новой Каховке последние дни. Сначала "сальдович" сообщает о подрыве "единороса", затем в сапог бросили попытку подрыва ленина и тризуб на центральной площади... "долженковцы" какие-то, ей богу", — написал Илья Зелинский.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин действительно может воспользоваться паузой в войне и атаковать страны Балтии и НАТО. Так считает военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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