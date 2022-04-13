Вместо Лермонтова и Достоевского – Героев Мариуполя и Чернигова: во Франковске переименовали улицы

Вместо Лермонтова и Достоевского – Героев Мариуполя и Чернигова: во Франковске переименовали улицы

Улицы были названы в честь культурных, политических и научных деятелей России.

В среду, 13 апреля, Ивано-Франковский городской совет принял решение о переименовании 25 улиц в городе.

Об этом сообщил в видеообращении городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, во время внеочередной сессии мэрии переименовали улицы, названные в честь культурных, политических и научных деятелей России.

В соответствии с проектом решение переименовано:

Гаркуши на Михаила Мулика

Добролюбова на Героев Волновахи

Достоевского на Героев Чернигова

Лермонтова на Героев Мариуполя

Менделеева на Героев Попасной

Некрасова на Героев Ахтырки

Сеченова на Героев Николаева

Ушинского на Героев Херсона

Чехова на Героев Харькова

Герцена на Владимира Малкоша

Чайковского на Василия Слипака

Докучаева на Евстахия Джанджаласа

Короленко на Веры Левицкой

Макаренко на Олексы Горняка

Огарева на Мирослава Лущака

Руднева на Святослава Пахолкива

Пржевальского на Теофила Бедрия

Циолковского на Федика

Академика Сахарова на Украинской Победы

Данилевского на Степана Бурдина

Ковалевской на Пластовую

Толстого на Героев Киева

Глинки на Александра Тисовского

Репина на Николая Арсенича-Березовского

Переулок Красный на Осипа Назарука

Кстати, ряд улиц переименовали в селах Ивано-Франковской общины.

Департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства поручено изготовить аншлаги новых названий улиц, а управлению транспорта и связи упорядочить транспортную схему, учитывая переименование улиц.

Как сообщалось, в Тернополе был демонтирован из центра города памятник российскому поэту Александру Пушкину. Решение принял исполком горсовета. Кстати, памятник русскому поэту был расположен в сквере по ул. Вячеслава Чорновила. Пушкин был обращен взглядом на Театральную площадь.

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