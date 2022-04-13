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Вместо Лермонтова и Достоевского – Героев Мариуполя и Чернигова: во Франковске переименовали улицы

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Вместо Лермонтова и Достоевского – Героев Мариуполя и Чернигова: во Франковске переименовали улицы

Фото: Павел Пивовар.

Улицы были названы в честь культурных, политических и научных деятелей России.

В среду, 13 апреля, Ивано-Франковский городской совет принял решение о переименовании 25 улиц в городе.

Об этом сообщил в видеообращении городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, во время внеочередной сессии мэрии переименовали улицы, названные в честь культурных, политических и научных деятелей России.

В соответствии с проектом решение переименовано:

  • Гаркуши на Михаила Мулика
  • Добролюбова на Героев Волновахи
  • Достоевского на Героев Чернигова
  • Лермонтова на Героев Мариуполя
  • Менделеева на Героев Попасной
  • Некрасова на Героев Ахтырки
  • Сеченова на Героев Николаева
  • Ушинского на Героев Херсона
  • Чехова на Героев Харькова
  • Герцена на Владимира Малкоша
  • Чайковского на Василия Слипака
  • Докучаева на Евстахия Джанджаласа
  • Короленко на Веры Левицкой
  • Макаренко на Олексы Горняка
  • Огарева на Мирослава Лущака
  • Руднева на Святослава Пахолкива
  • Пржевальского на Теофила Бедрия
  • Циолковского на Федика
  • Академика Сахарова на Украинской Победы
  • Данилевского на Степана Бурдина
  • Ковалевской на Пластовую
  • Толстого на Героев Киева
  • Глинки на Александра Тисовского
  • Репина на Николая Арсенича-Березовского
  • Переулок Красный на Осипа Назарука

Кстати, ряд улиц переименовали в селах Ивано-Франковской общины.

Департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства поручено изготовить аншлаги новых названий улиц, а управлению транспорта и связи упорядочить транспортную схему, учитывая переименование улиц.

Как сообщалось, в Тернополе был демонтирован из центра города памятник российскому поэту Александру Пушкину. Решение принял исполком горсовета. Кстати, памятник русскому поэту был расположен в сквере по ул. Вячеслава Чорновила. Пушкин был обращен взглядом на Театральную площадь.

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