Вместо Лермонтова и Достоевского – Героев Мариуполя и Чернигова: во Франковске переименовали улицы

Улицы были названы в честь культурных, политических и научных деятелей России.
В среду, 13 апреля, Ивано-Франковский городской совет принял решение о переименовании 25 улиц в городе.
Об этом сообщил в видеообращении городской голова Руслан Марцинкив.
По его словам, во время внеочередной сессии мэрии переименовали улицы, названные в честь культурных, политических и научных деятелей России.
В соответствии с проектом решение переименовано:
- Гаркуши на Михаила Мулика
- Добролюбова на Героев Волновахи
- Достоевского на Героев Чернигова
- Лермонтова на Героев Мариуполя
- Менделеева на Героев Попасной
- Некрасова на Героев Ахтырки
- Сеченова на Героев Николаева
- Ушинского на Героев Херсона
- Чехова на Героев Харькова
- Герцена на Владимира Малкоша
- Чайковского на Василия Слипака
- Докучаева на Евстахия Джанджаласа
- Короленко на Веры Левицкой
- Макаренко на Олексы Горняка
- Огарева на Мирослава Лущака
- Руднева на Святослава Пахолкива
- Пржевальского на Теофила Бедрия
- Циолковского на Федика
- Академика Сахарова на Украинской Победы
- Данилевского на Степана Бурдина
- Ковалевской на Пластовую
- Толстого на Героев Киева
- Глинки на Александра Тисовского
- Репина на Николая Арсенича-Березовского
- Переулок Красный на Осипа Назарука
Кстати, ряд улиц переименовали в селах Ивано-Франковской общины.
Департамента жилищной, коммунальной политики и благоустройства поручено изготовить аншлаги новых названий улиц, а управлению транспорта и связи упорядочить транспортную схему, учитывая переименование улиц.
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