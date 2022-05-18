Вместо лежаков – мины и "Грады": в оккупированной курортной Кирилловке базы отдыха не заработают

Российские оккупанты разрушают и уничтожают инфрастуктуру на временно захваченных территориях.
В этом году базы отдыха в курортной Кирилловке Запорожской области не смогут начать летний сезон и принять посетителей.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
Берег моря покрыт минами. На местных базах отдыха военные государства-террориста России устанавливают "Грады". Кроме того, в поселке окупанты рыли окопы.
Между тем, жители Мелитополя сообщают, что большинство магазинов и предприятий в городе не работают. В открытых магазинах завезены российские продукты. Местные предприятия вынуждены отдавать 30% прибыли оккупантам, в противном случае их закрывают.
Как сообщалось, в Запорожской области власти сообщили о завершении строительства линии фортификационных сооружений для обороны города от российских оккупантов. Речь идет о первой и второй линии фортификационных сооружений. Сооружения для обороны завершили строить 17 мая: на 83-й день полномасштабной войны.
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