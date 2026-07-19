Вместо Лучанова: у скандальной 155-й бригады появился новый комбриг

Андрей Крока (слева)

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Новым командиром 155-й отдельной механизированной бригады вместо задержанного Станислава Лучанова стал полковник Андрей Крока.

Об этом передает пресс-служба бригады.

«Я верю, что вместе мы восстановим светлое имя отдельной механизированной бригады», — заверил Андрей Крока.

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Боевое знамя 155 бригады новому комбригу вручил заместитель командира 21 армейского корпуса по психологической поддержке персонала полковник Дмитрий Дрозденко.

Кто такой Андрей Крока

Судя по соцсетям бригады, ранее Андрей Крок был заместителем командира 155-й ОМБр.

Как передает «Эспрессо», Андрей Крока родился 23 октября 1987 года в Костополе Ровенской области. В 2010 году окончил Национальный университет водного хозяйства и природопользования по специальности «Экономика и предпринимательство». В Вооруженных Силах Украины служит с марта 2014 года.

С января 2025 года Крок командовал одним из механизированных батальонов 155 ОМБр на Покровском направлении, где продолжались тяжелые бои.

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Напомним, преступление произошло в Белоцерковском районе в селе Калиновка.

Следователями установлено, что фигуранты проникли на территорию дома, где проживали братья, угрожая оружием, насильно вывезли их на автомобилях в Днепропетровскую область, незаконно удерживали их и убили.

Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.

После огласки дела родные Лучанова скрылись из села.

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В свою очередь, после огласки журналистами командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. Его задержали в Киеве.

На следующий день Лучанову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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