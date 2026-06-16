Вместо мигрантов — переселенцы: почему украинские компании отказываются от найма иностранцев

Мигрантов в Украине не хотят брать на работу

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В мае и июне 2026 года Европейская Бизнес Ассоциация провела масштабный опрос среди украинских работодателей по поводу их готовности нанимать специалистов из других стран. Исследование показало, что подавляющее большинство отечественных предприятий пока не рассматривает возможность привлечения иностранной рабочей силы из-за ряда серьезных препятствий.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

Статистика найма и готовность бизнеса

Согласно результатам опроса, 45% компаний вообще не рассматривают вариант трудоустройства иностранцев. Еще 41% респондентов допускают такую возможность только теоретически, и только 12% предприятий активно изучают эту опцию.

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У практического опыта привлечения зарубежных кадров только 2% опрошенных организаций. В основном украинский бизнес нанимает технический персонал или топ-менеджеров из стран Европейского Союза.

Почти половина работодателей заключают со специалистами долгосрочные контракты продолжительностью до 3 лет. В то же время, 58% руководителей не считают наем иностранцев экономически выгодным решением для своей компании.

Главные барьеры и пути их преодоления

Предприниматели, уже пытавшиеся трудоустроить иностранцев, жалуются на сложнейшие и запутанные государственные процедуры. Процесс легализации такого работника обычно длится до шести месяцев и сопровождается значительными дополнительными расходами на жилье и услуги посредников.

Среди ключевых вызовов работодатели выделяют языковой барьер и общую сложность адаптации иностранных граждан в Украине. Для улучшения ситуации бизнес предлагает государству цифровизировать бюрократические процедуры и существенно упростить миграционные требования.

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Кроме того, компании видят отличную альтернативу привлечению иностранцев во внутренние резервы нашей страны. Около 41% опрошенных считают, что усиление государственной поддержки в трудоустройстве внутри перемещенных лиц могло бы значительно снизить кадровый дефицит.

Напомним, глава ОО «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник считает, что, несмотря на демографический кризис, территория Украины не станет безлюдной, но ее население может кардинально измениться за счет притока людей из других стран. В Украину будут приезжать трудовые мигранты, которые в перспективе станут частью политической нации .

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