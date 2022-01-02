Вместо новогоднего посоха — ружье: в центре Одессы задержали полуобнаженного мужчину (фото)

Правонарушитель был задержан.
Вчера поздно вечером у поста "Воронцовский" в центре Одессы заметили мужчину в необычном "праздничном" наряде. Он был босиком, в спортивных штанах, а в руках держал ружье.
Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.
"Правонарушитель был задержан, была вызвана полиция, которая по прибытию забрала мужчину в Приморский райотдел для выяснения всех обстоятельств", — говорится в сообщении.
Напомним:
В Запорожье голый мужчина разгуливал по улицам города. Жителя города в одном тапочке и носке запечатлели вблизи торговых точек.