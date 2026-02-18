Вместо объятий — пустой счет: на Ровенщине мать присвоила 4 млн сына, пока тот был в плену

Обмен пленными. Фото иллюстративное

На Ровенщине мать присвоила деньги сыну-военному, пока он находился в плену, и теперь, после его освобождения, отказывается их отдавать.

Об этом передает местное издание «Ровно 1».

22-летний Дмитрий подписал контракт еще до полномасштабного вторжения, а в начале войны попал в плен. Пробыл там три года, но после неволи его встретил еще один тяжелый вызов.

Его мама присвоила более 4 миллионов гривен, которые ему выплачивало государство, пока военный был в плену. Эти деньги, по закону, получают родственники.

«После такого хочется просто в госпитале остаться и лежать там под какими-то капельницами, или, чтобы не знаю, какими таблетками просто кормили, чтобы психического расстройства не было», — откровенно признает Дмитрий.

Парень рассказывает, что по возвращении из плена он начал выяснять финансовую ситуацию.

«Государство нам после плена платит 125 тысяч за каждый месяц за то, что мы там находимся. К 2025 году, к февралю месяца, у меня тридцать два месяца. Получала мать вместо меня все эти средства, и она отказалась мне их отдавать», — говорит военный.

Попытки мирно решить вопрос не принесли результата. Дмитрий рассказал, что мать сначала убеждала его, что получала всего по 20 тысяч в месяц. Терпение лопнуло, когда Дмитрий узнал, что мать выписала его из квартиры. Тогда он решил обратиться в суд

«Сумма, которую я сейчас сужусь с ней, — это 4 миллиона 200 тысяч гривен. Сейчас у меня проходит, уже первоначальный этап прошел, и в марте решающий должен быть суд», — отмечает экс-пленный.

Дмитрий утверждает, что подобные ситуации были и у его побратимов, освобожденных из плена.

«Многие побратимы, у кого такие же истории были. У многих женщины с любовниками побежали за границу и забрали все у них средства. У кого-то тоже мать забрала все средства, но они не хотят судиться. Я бы так же не судился, я бы простил это все, но, ну, эта капля, то, что меня выписали из квартиры и такое отношение — я уже такого просто не вытерпел», — рассказывает военный.

Мать Дмитрия отказалась говорить с журналистами. Только сказала, что живет за границей.

Пока идет судебное разбирательство, Дмитрий вернулся на фронт защищать Родину.

