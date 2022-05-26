Вместо отдыхающих – оккупанты: в курортную Кирилловку зашли несколько десятков вражеских БТРов

Вместо отдыхающих – оккупанты: в курортную Кирилловку зашли несколько десятков вражеских БТРов

На оккупированных территориях Запорожской области базы отдыха вряд ли могут начать летний сезон и принять посетителей.

В регионе также увеличилось количество оккупантов страны-агрессорки и военного оборудования. В среду, 25 мая, во временно захваченный поселок Кирилловка вошли 30 единиц российской техники.

Об этом сообщили в строительстве Запорожской областной военной администрации.

В частности, появилось немало БТРов. По сообщению местных жителей они стоят почти на каждом перекрестке.

Также есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов. Кроме того, они могут пострадать от мародерства, как это было в Бердянске.

К слову, ранее сообщалось, что на местных базах отдыха военные государства-террористки устанавливают "Грады". Кроме того, в поселке оккупанты рыли окопы, а берег моря покрыт минами.

Как сообщалось, на временно захваченных россиянами территориях Запорожской области появились партизаны, всячески пытающиеся противостоять врагу. Украинские партизаны обещают уничтожать оккупантов так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов. Кроме того, захватчикам страны-агрессорки России угрожают Нюрнбергским трибуналом.

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