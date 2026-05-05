Вместо подготовки к перемирию Россия усилила террор Украины: Сибига обратился к миру
МИД Украины прокомментировало отсутствие реакции РФ на предложение о прекращении огня.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил об усилении российского террора против гражданского населения за считанные часы до вступления в силу украинского предложения по прекращению огня.
Об этом сообщили в МИДе Украины.
По словам министра, вместо подготовки к завершению боевых действий Москва целенаправленно атакует мирные города. В частности, в Краматорске из-за сброса авиабомб на центр города погибли по меньшей мере 5 человек, еще 12 получили ранения. Удар по Запорожью унес жизни минимум 12 человек, а вечерняя атака на Днепр привела к гибели 4 человек.
Андрей Сибига отметил отсутствие конструктивного ответа со стороны РФ.
«За считанные часы до вступления в силу предложения Украины по прекращению огня Россия не демонстрирует никаких признаков подготовки к завершению боевых действий. Напротив, Москва усиливает террор. Вместо четкого ответа на предложение Украины, Россия продолжает убивать, врать и возражать», — заявил Сибига.
Глава внешнеполитического ведомства призвал мировое сообщество к жесткой реакции на действия агрессора.
«Мы призываем к четким и решительным публичным заявлениям всех лидеров, министров и руководителей международных организаций. Пожалуйста, станьте на сторону мира и четко определите свою позицию», — резюмировал министр.
Атака РФ по Украине 5 мая — последние новости
Напомним, в Украине за день от российских атак погибли более 20 гражданских в разных регионах.
Также в результате атаки России на Днепр вечером 5 мая на территории одного из предприятий возник пожар. Владимир Зеленский сообщил о четырех погибших.
Кроме того, днем 5 мая Россия ударила КАБами по Запорожье — под атаку попали автомобили, магазин и несколько предприятий. Из-за удара погибли 12 человек, также известно о 39 раненых.
Также россияне нанесли удар КАБами по центру Краматорска Донецкой области. В результате атаки известно о 6 погибших и 13 пострадавших.