Вместо праздничных огней: во время атаки БпЛА в Луцке вспыхнул сильный пожар
В ночь на Новый год Луцк оказался под атакой российских беспилотников — после взрывов в городе вспыхнул сильный пожар.
В Луцке в ночь на 1 января 2026 года зафиксировали мощный пожар после атаки российских ударных беспилотников.
Об этом заявил городской голова Игорь Полищук в сообщении в социальных сетях.
"Вот такой пожар в сегодняшний Новый год в нашем родном Луцке вместо праздничных огней"
Об инциденте также сообщают мониторинговые каналы. Город находится под вражеской атакой. В разных районах были слышны взрывы и работа сил противовоздушной обороны.
Жителей Луцка призывают немедленно пройти к укрытиям и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.
Напомним, что с утра 6 декабря во время тревоги в Луцке произошли мощные взрывы. В Волынской области снова раздались сирены в 06:27. Город атаковали беспилотники. Произошли попадания.