На временно оккупированных территориях Украины россияне превратили «последние колокольчики» в военную агитацию. В этом году выпускников школ активно призывали идти в армию РФ, а особый акцент делали на отборе будущих операторов беспилотников (БПЛА).

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Составление списков и индивидуальные собеседования

По данным Центра национального сопротивления, руководители школ и педагоги-коллаборанты еще до окончания учебного года передали представителям министерства обороны РФ и российских спецслужб списки определенных категорий учащихся. Речь идет о подростках, посещавших милитарные кружки, уроках «защиты отечества» или занимавшихся управлением дронами.

Во время праздничных мероприятий и после их завершения с выпускниками устраивали индивидуальные собеседования. Подросткам предлагали, бесплатное обучение на территории России, «карьеру оператора БПЛА», льготы при поступлении в военные структуры РФ.

Таким образом, российская сторона пытается привлечь украинскую молодежь к военной деятельности еще до момента получения аттестатов о среднем образовании.

Изоляция детей от родителей

На выпускные в оккупации пускали далеко не всех. Многим родителям вообще запретили заходить на территорию школ. Российская администрация аргументировала это ограничение якобы угрозой обстрелов и антитеррористическими мерами.

В то же время в ЦНС отмечают, что такая изоляция требовалась для того, чтобы российские военные и вербовщики могли оказывать психологическое давление на несовершеннолетних без присутствия их семей.

В целом, российские оккупационные силы продолжают интегрировать систему образования на захваченных территориях в собственную милитарную систему, используя украинские школы как площадку для подготовки будущего мобилизационного резерва вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, нынешнее лето обещает стать самым сложным периодом для российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения. Украинские силы готовят врагу немало неприятных сюрпризов, которые существенно усложнят положение армии РФ по всем направлениям.

