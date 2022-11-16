Вместо проложить канализацию где-то в Якутии: стало известно сколько денег потратила РФ на ракеты по Украине 15 ноября

За вчера, 15 ноября, РФ потратила в Украине более 700 млн. долларов.

Вчера на массированную атаку по Украине Российская Федерация потратила от 700 до 900 млн долларов на ракеты. Большинство из них сбили сили украинской противовоздушной обороны.

О расходах РФ сообщает "Адвокат права".

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Российские оккупанты запускали по Украине ракеты Х-101 и Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 и "Калибры" из акватории Черного моря.

"Для расчета стоимости использовались следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, "Калибр" – $6,5 млн, Х-555 – $4 млн. Всего было выпущено 96 ракет, из которых 75 сбили. Вместо того чтобы провести канализацию где-то в Якутии русня решила вырубить нам свет на 12 часов", — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 15 ноября, произошла массированная ракетная атака РФ по Украине с 24 февраля. Россия выпустила более сотни ракет. Двум десяткам из них удалось достичь своих целей, остальные сбили ПВО.

В результате атаки повреждений и разрушений получили энергетические объекты во многих областях Украины. Поэтому в отдельных населенных пунктах и целых областях пропал свет. Без света также частично осталась соседняя Молдова.

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