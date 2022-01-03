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Вместо шампанского – вода: профессор из Черновцов рассказал о съемке новогоднего поздравления Зеленского

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Вместо шампанского – вода: профессор из Черновцов рассказал о съемке новогоднего поздравления Зеленского

Кадр із відео

Съемки продолжались три дня.

Украинский инженер-оптик, доктор физико-математических наук, профессор из Черновцов Олег Ангельский, которого пригласили на съемку новогоднего поздравления Владимира Зеленского, рассказал о том, как все происходило.

Об этом пишет "Молодой буковинец".

По словам профессора, съемки продолжались три дня: с 27 по 29 декабря. Он добавил, что настоящего шампанского гостям не наливали, вместо него была газировка. Также Олег Ангельский сообщил, что их кормили, но этого не было в кадре. Профессор добавляет, что благодаря съемкам он познакомился с известными украинцами, однако с президентом не успел поговорить.

"Особенно поразило то, что было много героев Украины, которые сейчас защищают наше государство на границе с Россией. Пообщался со многими коллегами, представляющими сферу образования. Там был учитель физики из Харькова – это была очень приятная встреча, и нам было о чем поговорить", – сказал Олег Ангельский.

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