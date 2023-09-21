Вместо службы в армии был с больной мамой: на Прикарпатье осудили военного

В Ивано-Франковской области судили военного-контрактника, который после лечения в госпитале помогал больной матери вместо возвращения на службу.

Об этом говорится в приговоре Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, солдат-контрактник от 12 сентября 2022 года до 6 июля 2023 года без уважительных причин уклонился от службы в армии.

На суде мужчина рассказал, что 14 августа он получил три контузии и проходил лечение. После выписки он не вернулся в армию, поскольку его пожилая мать тяжело заболела и он был вынужден ухаживать за ней. Военный убеждал, что все это время он был с мамой в больнице, а затем помогал ей дома. На суде он заверил, что не хотел избегать службы в армии и готов вернуться.

Суд решил, что "обстоятельства и мотивы, при которых совершено преступление, а именно вынужденный уход за больной матерью не являются оправдывающими обвиняемого в совершении преступления, но существенно снижают общественную опасность".

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области наказали мужчину, который в Telegram рассказывал, где раздают повестки. Его обвинили в препятствовании деятельности ВСУ из-за угрозы срыва мобилизации.

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