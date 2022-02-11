Вместо спасать похоронили: в Одесской области умер младенец, которому родители не вызвали медиков

Мать мальчика вину признала и раскаялась.

В Одесской области из-за того, что родители не вызвали скорой помощи, умер младенец. За это мать ребенка приговорили к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

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Об этом говорится в приговоре Татарбунарского райсуда Одесской области от 7 февраля.

По данным следствия, женщина, будучи беременной, не обратилась к медикам и родила ребенка дома. Через 6 дней младенец умер, поскольку родился недоношенным и мать не вызывала медиков.

На суде подозреваемая вина признала и рассказала, что о беременности узнала только тогда, когда почувствовала толчки ребенка. Однако к медикам решила не обращаться, поскольку не была уверена в беременности. 17 февраля 2020 женщина родила дома мальчика. Однако она не сообщила о рождении ребенка соответствующие органы и не обратилась за медицинской помощью, из-за чего ребенок через несколько дней умер. Ее муж похоронил мальчика у могилы отца матери. Женщина рассказала подруге о смерти младенца и она обратилась в социальные службы.

Суд признал женщину виновной по ст.166 УК Украины и приговорил к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

Известно, что женщина воспитывает еще двоих детей.

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