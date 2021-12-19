Вместо спасибо: в Днепре патрульные сняли с петли мужчину, а тот пришел в себя и набросился на них с кулаками.

Самоубийцу успокоили слезоточивым газом.
В Днепре мужчина пытался свести счеты с жизнью. Правоохранители вовремя успели и сняли его с петли, за что он отблагодарил их кулаками.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Инцидент произошел на улице Гагарина в Днепре. Правоохранители получили вызов о дебоше и хулиганстве, а когда прибыли на место вызова, на одном из этажей дома увидели мужчину, который набросил на шею петлю из ремня и пытался покончить жизнь самоубийством.
Правоохранители среагировали мгновенно, один держал за ноги, а другой перерезал пояс, чем спас мужчину.
"Самоубийца" таких действий правоохранителей не оценил. Через мгновение он пришел в себя и набросился на копов с кулаками, хватал их за одежду и всячески провоцировал драку.
Правоохранителям пришлось унимать мужчину слезоточивым газом.
Напомним, что в Англии приговорили к не менее 40 годам лишения свободы мужчину за тройное убийство. 30-летний мужчина задушил дочь в 2013 году.
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