Вместо Starlink: Европейская комиссия хочет помочь Украине обеспечить спутниковую связь

По данным прошлого года, на территории Украины эксплуатируется около 42 000 терминалов Starlink, и половина из них финансируется Польшей.

Европейская комиссия выясняет, как помочь Украине обеспечить спутниковую связь. Обсуждения объясняются недавними угрозами Илона Маска лишить Киев доступа к своей сети Starlink.

Об этом пишет Politico.

Как отмечается, космические системы связи являются критически важным инструментом для Украины, но пока неясно, продолжит ли Маск предлагать Starlink, пока война продолжается.

"Представитель комиссии Томас Ренье заявил, что Киев уже "выразил интерес" к тому, как он мог бы использовать Govsatcom — объединенную сеть существующих спутниковых возможностей национальных правительств ЕС — и IRIS² — новую группировку, которая должна быть введена в эксплуатацию только в 2030-х годах". есть.

Депутат Европарламента от французского отделения Renew Кристоф Грудлер в своем письме заявил руководству ЕС, что следует срочно "оценить все возможные альтернативные спутниковые решения, которые ЕС мог бы предложить Украине" вместо Starlink.

Грудлер сказал, что ускорение развертывания Govsatcom в этом году путем пропуска процесса сертификации может сработать как временное решение, пока разрабатывается IRIS. По словам Ренье, система предлагает Киеву "предварительные правительственные услуги", не уточнив, что это будет на практике или когда это может быть введено в эксплуатацию.

"Другими вариантами могут стать коммерческие поставки со спутников Eutelsat, Hispasat или SES, которые уже находятся на геостационарной орбите или с использованием группировки OneWeb", — добавили в издании.

Как отмечалось ранее, компания американского миллиардера Илона Маска Starlink отрицала информацию о возможном прекращении работы сервиса на территории Украины, заявив, что продолжает свою деятельность в штатном режиме.

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