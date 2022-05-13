Вместо Суворова – Независимости: в Измаиле переименовали центральный проспект

После полномасштабного вторжения России во многих городах решили продолжить декоммунизацию, которую не закончили с 2014 года.

За переименование улиц взялись в Измаиле Одесской области. Главный проспект города, который назывался Суворова, переименовали в проспект Независимости. Улица Московская теперь будет называться улицей Защитников Украины.

Такое решение приняли депутаты Измаильского городского совета.

Отмечается, что таблички со старыми названиями заменят средствами, предусмотренными на благоустройство города. Адреса переименованных улиц в документах будут изменяться автоматически без какой-либо оплаты.

Кроме того, в городе на базе исторического музея Суворова планируется создать Измаильский городской военный исторический музей. Общеобразовательную школу имени Суворова также переименуют.

В городе также есть памятник Суворову. Его дальнейшую судьбу будет решать Министерство культуры. Впрочем, памятку, к моменту принятия окончательного решения, огородят. Поскольку уничтожать памятник запрещено, то его могут перенести в другое место.

Как сообщалось, в Одессе демонтировали пять табличек с названиями российских городов-побратимов. Коммунальщики сняли указатели с надписью Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Таганрог и Ростов-на-Дону. Вместо городов государства-террористки планируют добавить города, активно помогающие Одессе в военное время.

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