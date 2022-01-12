Вместо свадьбы — похороны: таможенника, совершившего смертельное ДТП и скрывшегося, отправили в СИЗО

В результате аварии сильно травмировалась молодая пара, которая готовилась к женитьбе, 21-летней девушке выжить не удалось. А водитель, сбивший женихов, скрылся с места ДТП.

В Черновицкой области объявили о подозрении и отправили в СИЗО 28-летнего уже бывшего сотрудника буковинской таможни Вадима Н. Мужчина подозревается в причастности к смертельному ДТП, которое произошло утром 16 августа 2021 года.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Тогда в трагической аварии на трассе Житомир – Черновцы в районе села Припрут погибла 21-летняя Диана Чинчик. Девушка ехала в Audi вместе со своим женихом Александром, как вдруг на встречную на скорости вылетел автомобиль Opel Insignia.

Водитель Audi получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы, а вот его невеста – тяжелые травмы, спасти ее не удалось. Диана умерла от травматического шока, развившегося в результате осложнения политравмы, многочисленных переломов с повреждением внутренних органов.

Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

Пострадавшая в ДТП пара готовилась к свадьбе, но мужчина потерял свою невесту.

В ДТП погибла 21-летняя Диана Чинчик, фото/Instagram

Правоохранители начали разыскивать виновника, который скрылся с места аварии и покинул свой автомобиль, а также не оказав помощи пострадавшим. По словам очевидцев, от мужчины чувствовался запах алкоголя.

Тогда полиция Черновицкой области обратилась к местным жителям с просьбой помочь в розыске предполагаемого беглого водителя — 28-летнего жителя Новосельца Вадима Недуга.

Скрин сообщения полиции Черновицкой области о розыске участника аварии

Где именно мужчина был после аварии – неизвестно. В декабре его заметили в одном из развлекательных заведений его родного города.

Местные жители позвонили в полицию и мужчину задержали, но впоследствии отпустили. Оказалось, что его так и не объявили в розыск. По делу вроде бы проводились экспертизы, после которых и должны были принять соответствующие процессуальные решения.

"Ночью 27 декабря полицейские снова заметили таможенника в караоке-баре в Новоселице и сообщили об этом в ДБР. То есть Недуг, совершивший смертельное ДТП, спокойно жил и развлекался в родном городе, ничуть не скрываясь", — пишет издание.

И все же после четырех месяцев с момента ДТП мужчину задержали и объявили ему о подозрении. Он будет находиться в следственном изоляторе без права внесения залога до 27 февраля.

Если суд сочтет его виновным, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Известно, что подозреваемый в 2016 году уже совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погиб волейболист, тренер Михаил Сенюшко, ехавший с ним в авто. Но тогда Новоселицкий районный суд Черновицкой области назначил Недуге условный срок на полтора года, учитывая, что виновник "раскаялся в совершенном", а также компенсировал причиненный ущерб всем пострадавшим.

Через 9 дней после аварии Вадим Недуга был уволен заочно с буковинской таможни из-за невыхода на работу и совершения госслужащим дисциплинарного проступка.

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