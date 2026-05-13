Вместо света — перелеты для "избранных": как открытие аэропортов расколет Украину

Военный аналитик Иван Ступак считает, что идея заключить соглашение с Россией о прекращении атак на гражданские аэропорты выгодна, прежде всего, той части украинцев, которые имеют возможность выезжать за границу.

Такое мнение он высказал в эфире "Киев 24".

Комфорт для избранных и раскол в обществе

По мнению эксперта, восстановление авиасообщения позволит состоятельным гражданам избегать изнурительных очередей на границах. Однако для страны в состоянии войны это несет серьезные социальные риски и усугубляет чувство несправедливости.

«Аэропортное перемирие – это попытка сделать войну комфортной для избранных. Идея прекращения атак на аэропорты и возобновление перелетов выгодна, прежде всего, имеющим ресурсы и возможность выезжать. Это может усилить разрыв в обществе: часть живет в комфорте, другие – в реалиях войны», – подчеркнул Иван Ступак.

Почему Путин не заинтересован в этом соглашении

Аналитик также объяснил, почему российскому руководству эта инициатива вообще не нужна и Кремль вряд ли пойдет на подобные договоренности.

«Для самой России такая инициатива не суть важна. Ее руководство не зависит от гражданской авиации: переезды Путина обеспечиваются отдельно», – объяснил бывший сотрудник СБУ.

Он напомнил, что высшее командование РФ обслуживает специальный авиаотряд, а сам российский диктатор ради собственной безопасности преимущественно передвигается по стране на защищенном бронепоезде, поэтому закрытие гражданского неба не создает для него никакого дискомфорта.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснял, что идея аэропортового перемирия с Россией рассматривается как инструмент вовлечения европейских стран в активную дипломатию. По замыслу это должно стать дополнительным треком для переговоров, где стороны договорятся об зеркальном отказе от ударов по авиахабам.

Однако Подоляк подчеркнул, что технически такое перемирие возможно только при полном отсутствии ракет и дронов в воздушном пространстве. Без жестких гарантий безопасности ни одна международная страховая компания не позволит гражданским бортам совершать рейсы в украинском небе.

Со своей стороны военные обозреватели относятся к этим планам скептически. Майор в отставке Алексей Гетьман предупредил, что реально открыть аэродромы во время войны будет сверхсложно из-за технических возможностей оккупантов. Он напомнил, что у России есть оружие, способное поражать самолеты на большом расстоянии глубоко в тылу.

Эксперт пояснил, что российские ракеты воздух-воздух модели Р-37 имеют дальность поражения до 300 километров. Это означает, что пассажирские самолеты будут оставаться уязвимыми для атак вражеских истребителей даже без непосредственного обстрела самых взлетных полос.

