ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Вместо тюрьмы — в армию: история женщины с Одесчины, которая до смерти избила сожителя

Женщину приговорили к 7 годам заключения, однако она хочет заключить контракт на прохождение военной службы.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
От избиения к фронту: в Одесской области женщина, осужденная за убийство мужчины, просится в ВСУ

Смертельный удар: что толкнуло женщину к убийству и почему она просится в ВСУ / © из соцсетей

В Одесской области женщина избила своего мужа до смерти и вместо тюрьмы захотела заключить контракт на прохождение военной службы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что во время совместного распития алкоголя с ним и еще одним знакомым женщина поссорилась со своим сожителем.

«Возмущенная требованием покинуть его жилье и отказом принять ее помощь в уходе за матерью, обвиняемая ударила мужчину кулаком в лицо. Когда тот упал, побила ногами и ушла», — рассказали в прокуратуре.

Избитый сожитель потерял сознание, однако на помощь ему никто не пришел. Скорую и полицию вызвали только через несколько дней. В результате тяжелой черепно-мозговой травмы через 11 дней потерпевший скончался в больнице.

Женщина признана виновной в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Ее приговорили к 7 годам заключения.

В суде женщина признала вину и искренне раскаялась. Также она сообщила о намерении заключить контракт на прохождение военной службы. Пока неизвестно, удастся ли ей это сделать.

Напомним, что на Закарпатье нашли военного СОЧ с отрезанным половым органом. Его спутница находилась в постели без признаков жизни.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie