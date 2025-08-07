- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Вместо тюрьмы — в армию: история женщины с Одесчины, которая до смерти избила сожителя
Женщину приговорили к 7 годам заключения, однако она хочет заключить контракт на прохождение военной службы.
В Одесской области женщина избила своего мужа до смерти и вместо тюрьмы захотела заключить контракт на прохождение военной службы.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Отмечается, что во время совместного распития алкоголя с ним и еще одним знакомым женщина поссорилась со своим сожителем.
«Возмущенная требованием покинуть его жилье и отказом принять ее помощь в уходе за матерью, обвиняемая ударила мужчину кулаком в лицо. Когда тот упал, побила ногами и ушла», — рассказали в прокуратуре.
Избитый сожитель потерял сознание, однако на помощь ему никто не пришел. Скорую и полицию вызвали только через несколько дней. В результате тяжелой черепно-мозговой травмы через 11 дней потерпевший скончался в больнице.
Женщина признана виновной в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Ее приговорили к 7 годам заключения.
В суде женщина признала вину и искренне раскаялась. Также она сообщила о намерении заключить контракт на прохождение военной службы. Пока неизвестно, удастся ли ей это сделать.
