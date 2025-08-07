Смертельный удар: что толкнуло женщину к убийству и почему она просится в ВСУ / © из соцсетей

В Одесской области женщина избила своего мужа до смерти и вместо тюрьмы захотела заключить контракт на прохождение военной службы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что во время совместного распития алкоголя с ним и еще одним знакомым женщина поссорилась со своим сожителем.

«Возмущенная требованием покинуть его жилье и отказом принять ее помощь в уходе за матерью, обвиняемая ударила мужчину кулаком в лицо. Когда тот упал, побила ногами и ушла», — рассказали в прокуратуре.

Избитый сожитель потерял сознание, однако на помощь ему никто не пришел. Скорую и полицию вызвали только через несколько дней. В результате тяжелой черепно-мозговой травмы через 11 дней потерпевший скончался в больнице.

Женщина признана виновной в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Ее приговорили к 7 годам заключения.

В суде женщина признала вину и искренне раскаялась. Также она сообщила о намерении заключить контракт на прохождение военной службы. Пока неизвестно, удастся ли ей это сделать.

