Вместо уроков носили тыквы: под Черкассами родители пожаловались, что школьники работали на сельском бахче

Родители детей возмущены, что школьников используют, прикрываясь трудовым воспитанием.

В Черкасской области детей заставляли во время уроков носить тыквы с сельского баштана.

Об этом "Обо всем" рассказала мама школьника Наталья Мацикура.

По словам женщины, она встретила сына, который учится в 6 классе Великосевастьяновской школе Уманского района, после школы грязного и в шелках. На вопрос, почему он измазанный мальчик ответил, что его вместе с одноклассниками заставили носить тыквы с сельского баштана.

"Детей заставляли в течение двух уроков трудового обучения носить тыквы, при этом они не были предупреждены ни о головных уборах, ни о сменной одежде. Младший сын пожаловался на головную боль, на что учительница ответила, что не будет работать только если принесет справку. Она еще и подчеркнула, что если дети не будут носить, то будут получать "соответствующие" оценки ", — рассказывает женщина.

Мать школьника, которая в свое время тоже работала учителем, говорит, что обращалась к педагогам с жалобой, но объяснение, почему дети носили тыкву вместо учебы, не получила.

"Мы с мужем и детьми ездили с письменным обращением по поводу "тыквенного" вопроса к главе громады, в школе "заметали" тыквенные следы. Муж позже уехал и хотел увидеть объемы тыквенной плантации на школьных участках (ориентировочно 15-20 соток) и вот что сфотографировал: тыквы исчезли, сорняки тоже, видно свежие следы дисковой бороны. Интересно, почему такая спешка? К чему готовится директор? в пятницу обращаюсь в прокуратуру по поводу неправомерного использования труда детей в школе ", — говорит Наталья Мацикура .

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев прокомментировал ситуацию. Он отмечает, что не совсем понимает, зачем и куда нужно детям носить тыквы.

"Первое, что надо сделать — обратиться к директору с заявлением, чтобы предоставил копию учебной программы по трудовому обучению, где указана тема "Перенос тыкв". Если такой темы в учебном плане нет, то можно предположить, что в этой школе практикуется принудительная детский труд. Я буду общаться со школой по поводу этой ситуации", — отметил Сергей Горбачев.

Пока в департаменте образования Черкасской ОГА ситуацию по поводу тыкв не прокомментировали.

Напомним, что в Обухове детей забирают прямо с уроков на репетиции "танца с полотенцами".

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