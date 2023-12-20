Вместо Вениславского: Зеленский назначил нового представителя в Раде – кто им стал

Новым представителем Зеленского в Раде есть заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
В среду, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк своим новым представителем в Раде.
Соответствующий указ главы государства появился на сайте президента 20 декабря.
"Назначить Михайлюк Галину Олеговну Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", — говорится в тексте документа.
Добавим, что сейчас Михайлюк есть народным депутатом от партии "Слуги народа" и заместителем председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Краткая биография о Галине Михайлюк
Галина Михайлюк родилась в Киеве. Окончила Одесский государственный экономический университет по специальности "Банковское дело", а также аспирантуру кафедры гражданского права Национального университета "Одесская юридическая академия".
В 2021 году Михайлюк стала заслуженной юристкой Украины.
Напомним, 7 декабря на сайте президента появился указ об уходе Федира Вениславского с должности представителя президента Украины в Верховной Раде.
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