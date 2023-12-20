Вместо Вениславского: Зеленский назначил нового представителя в Раде – кто им стал

Новым представителем Зеленского в Раде есть заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В среду, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк своим новым представителем в Раде.

Соответствующий указ главы государства появился на сайте президента 20 декабря.

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"Назначить Михайлюк Галину Олеговну Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", — говорится в тексте документа.

Добавим, что сейчас Михайлюк есть народным депутатом от партии "Слуги народа" и заместителем председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Краткая биография о Галине Михайлюк

Галина Михайлюк родилась в Киеве. Окончила Одесский государственный экономический университет по специальности "Банковское дело", а также аспирантуру кафедры гражданского права Национального университета "Одесская юридическая академия".

В 2021 году Михайлюк стала заслуженной юристкой Украины.

Напомним, 7 декабря на сайте президента появился указ об уходе Федира Вениславского с должности представителя президента Украины в Верховной Раде.

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