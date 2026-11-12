ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
257
Время на прочтение
2 мин

Вместо воды — соль и пустыня: Крым оказался на грани обезвоживания из-за действий РФ

Пытаясь перекрыть острый дефицит пресной воды после подрыва Каховской ГЭС, российские захватчики хищнически скачивают подземные источники Крыма, что приводит к засолению почв и опустынению полуострова.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Крым превращают в солончак

Крым превращают в солончак / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Политика российской оккупационной администрации превращает временно оккупированный Крым в обезвоженную зону и провоцирует масштабную экологическую катастрофу. Пытаясь компенсировать нехватку пресной воды, захватчики неконтролируемо выкачивают подземные источники, из-за чего плодородные земли полуострова постепенно превращаются в солончаки.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Вода исчезает в три раза быстрее, чем поступает

Даже несмотря на обильные зимне-весенние осадки 2026 года, которые позволили увеличить запасы в водохранилищах природного стока до 148,4 млн кубометров (наполненность в начале октября составила около 45%), стратегический дефицит воды никуда не исчез.

  • Ежесуточно в водохранилища поступает около 138 тыс. кубометров воды, тогда как расходуется 455 тыс. кубометров — то есть более чем в три раза быстрее.

  • Критическая ситуация в наливных водохранилищах: за сентябрь их запасы упали на 10% (до 31,6 млн кубометров), а притока воды туда почти нет.

  • Межгорное водохранилище заполнено только на 0,2% и фактически утратило значение как источник водоснабжения.

Последствия подрыва Каховской ГЭС и потери до 45% воды

После совершённого россиянами экоцида на Каховской ГЭС в июне 2023 Северокрымский канал потерял основной источник наполнения. Его магистральная часть и северная ветка Джанкоя остаются сухими.

Восточную ветвь канала оккупанты используют для опрокидывания артезианской воды в сторону Феодосии и Керчи. Однако канал проектировался под большие объемы днепровской воды, поэтому при транспортировке малых объемов подземных вод 40–45% ресурса теряется из-за испарения и фильтрации в грунт.

Хищническая выкачка недр и превращение Крыма в солончак

Чтобы перекрыть потери, оккупанты создали замкнутый круг — они интенсивно скачивают подземные горизонты. Лишь из трех артезианских водозаборов (Нежинского, Просторненского и Новогригоровского) по состоянию на начало октября 2026 года было добыто 19,6 млн кубометров воды.

В ГУР отмечают необратимые последствия такой практики:

  1. Засол источников: падение уровня водоносных горизонтов открывает путь соленым водам в пресноводные подземные резервуары (особенно на побережье). Восстановление таких источников займет десятилетие или вообще невозможно.

  2. Опустынивание земель: рост минерализации вод и хронический дефицит влаги влекут за собой вторичное засоление почв. Когда-то продуктивные сельскохозяйственные земли теряют плодородие, а отдельные участки уже приобретают признаки солончаков.

  3. Жесткие ограничения: на востоке Крыма оккупационные власти уже внедрили жесткую экономию и графики подачи воды для промышленности и рекреации, а часть населенных пунктов вынуждена зависеть от подвоза воды автоцистернами.

В то же время громкие заявления Кремля о строительстве новых водохранилищ в разведке называют фикцией: у этих проектов нет ни финансирования, ни ответа на главный вопрос — откуда брать воду для их наполнения.

Напомним, в ночь на 24 октября на оккупированном Крымском полуострове произошел блекаут после атаки на ключевые электроподстанции. После атаки беспилотников электроэнергия исчезла по всей территории оккупированного Крыма.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie