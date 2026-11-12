Крым превращают в солончак / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Политика российской оккупационной администрации превращает временно оккупированный Крым в обезвоженную зону и провоцирует масштабную экологическую катастрофу. Пытаясь компенсировать нехватку пресной воды, захватчики неконтролируемо выкачивают подземные источники, из-за чего плодородные земли полуострова постепенно превращаются в солончаки.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Вода исчезает в три раза быстрее, чем поступает

Даже несмотря на обильные зимне-весенние осадки 2026 года, которые позволили увеличить запасы в водохранилищах природного стока до 148,4 млн кубометров (наполненность в начале октября составила около 45%), стратегический дефицит воды никуда не исчез.

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Ежесуточно в водохранилища поступает около 138 тыс. кубометров воды, тогда как расходуется 455 тыс. кубометров — то есть более чем в три раза быстрее.

Критическая ситуация в наливных водохранилищах: за сентябрь их запасы упали на 10% (до 31,6 млн кубометров), а притока воды туда почти нет.

Межгорное водохранилище заполнено только на 0,2% и фактически утратило значение как источник водоснабжения.

Последствия подрыва Каховской ГЭС и потери до 45% воды

После совершённого россиянами экоцида на Каховской ГЭС в июне 2023 Северокрымский канал потерял основной источник наполнения. Его магистральная часть и северная ветка Джанкоя остаются сухими.

Восточную ветвь канала оккупанты используют для опрокидывания артезианской воды в сторону Феодосии и Керчи. Однако канал проектировался под большие объемы днепровской воды, поэтому при транспортировке малых объемов подземных вод 40–45% ресурса теряется из-за испарения и фильтрации в грунт.

Хищническая выкачка недр и превращение Крыма в солончак

Чтобы перекрыть потери, оккупанты создали замкнутый круг — они интенсивно скачивают подземные горизонты. Лишь из трех артезианских водозаборов (Нежинского, Просторненского и Новогригоровского) по состоянию на начало октября 2026 года было добыто 19,6 млн кубометров воды.

В ГУР отмечают необратимые последствия такой практики:

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Засол источников: падение уровня водоносных горизонтов открывает путь соленым водам в пресноводные подземные резервуары (особенно на побережье). Восстановление таких источников займет десятилетие или вообще невозможно. Опустынивание земель: рост минерализации вод и хронический дефицит влаги влекут за собой вторичное засоление почв. Когда-то продуктивные сельскохозяйственные земли теряют плодородие, а отдельные участки уже приобретают признаки солончаков. Жесткие ограничения: на востоке Крыма оккупационные власти уже внедрили жесткую экономию и графики подачи воды для промышленности и рекреации, а часть населенных пунктов вынуждена зависеть от подвоза воды автоцистернами.

В то же время громкие заявления Кремля о строительстве новых водохранилищ в разведке называют фикцией: у этих проектов нет ни финансирования, ни ответа на главный вопрос — откуда брать воду для их наполнения.

Напомним, в ночь на 24 октября на оккупированном Крымском полуострове произошел блекаут после атаки на ключевые электроподстанции. После атаки беспилотников электроэнергия исчезла по всей территории оккупированного Крыма.

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