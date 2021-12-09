Вместо зарплаты получила вазой в голову: в Черкасской области бизнеследи избила девушку

Девушка пришла поддержать свекровь, которой не отдавали зарплату.

В Чигирине Черкасской области девушка оказалась в больнице после того, как пыталась забрать зарплату свекрови у местной предпринимательницы. Последняя попала ей в голову вазой.

Об этом сообщает "Прочерк".

Инцидент произошел в Чигирине 7 декабря. 27-летняя Яна А* пришла вместе со свекровью в кафе, где та работала, чтобы ей отдали заработанные деньги – 7 тысяч гривен. Из кафе ее забирала скорая с травмой головы, которую ей нанесла владелица кафе.

"Она уволила мою свекровь. На следующий день мы пошли к ней за выплатой. Я осталась ждать за дверью кабинета. Слышала, как владелица свекрови унижала и кричала на нее. Не выдержала и зашла. Начала все снимать на телефон. Предупредила, что покажу на весь Чигирин, как отдают людям зарплату. После этого владелица начала бросаться канцелярией и ударила меня вазой в голову", — рассказала Яна.

Девушка рассказала, что женщина таскала ее за волосы, а она защищалась. После драки на место происшествия вызвали скорую. Сейчас Яна находится в больнице.

Владелица кафе Екатерина П* говорит, что не сдержалась из-за провокации и сожалеет о случившемся. Женщина рассказывает, что свекровь Яны работала у нее поваром, а из-за любви к алкоголю сорвала 2 заказа, из-за чего она разорвала с ней взаимоотношения.

"Они пришли требовать деньги. Эта девушка начала снимать видео и начала провоцировать. Я не думала, что это все перерастет в конфликт. Я тоже пострадала. Хотела вызвать охрану. У меня выбили телефон из рук. Когда наклонилась поднять, получила удар", — рассказала владелица кафе.

После инцидента женщина обратилась за юридической помощью. Яна написала заявление в полицию по факту ее избиения.

"Правоохранители установили, что конфликт возник между руководительницей и 27-летней работницей. Во время ссоры в кабинете 60-летняя женщина не сдержала своих эмоций, взяла со стола вазу и ударила ею свою оппонентку. Молодую женщину с травмами головы госпитализировали в Чигиринскую больницу. Впоследствии и сама руководительница обратилась к врачам. По факту сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 121", — комментирует представитель полиции Черкасской области Зоя Волк.

Напомним, что в Кропивницком мужчина на детской площадке жестоко избил женщину, потому что она сделала замечание его младшему брату. За это его приговорили к испытательному сроку и принудили выплатить моральную компенсацию.

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