Президент Владимир Зеленский / © Zelenskiy/Official

Реклама

Президент Владимир Зеленский отметил неизбежность ответственности для сотрудников полиции, сбежавших с места расстрела в Голосеевском районе Киева 18 апреля, вследствие чего погибли 7 человек.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении за 20 апреля.

«Сегодня генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что собрано достаточно доказательств и уже сообщено о подозрении тем двум патрульным полицейским, которые не защитили людей во время нападения в субботу в Киеве», — рассказал он.

Реклама

Зеленский возмутился, что экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе, увидел происходящее, видел раненых, видел ребенка и других обычных людей на месте происшествия, но сбежал.

«Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу, но сбежали. Должна быть ответственность. Рассчитываю, что следующие процессуальные шаги по ним не будут затягиваться», — заявил он.

Кроме того, президент потребовал от руководства правоохранительных органов осуществить следующие изменения:

Пересмотреть протоколы реагирования на подобные вызовы.

Обновить правила подготовки личного состава.

Пересмотреть правила применения оружия для защиты жизни гражданских.

«Должна быть безопасность для всех», — подытожил он, подчеркнув, что подобные инциденты не должны повториться в будущем.

Реклама

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Украинцев возмутило видео, на котором видно бегство копов с места стрельбы.

Впоследствии стало известно, что сотрудники полиции, обвиняемые в побеге во время теракта в Киеве, были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Глава Нацполиции и руководитель патрульных объяснили, почему патрульные покинули место стрельбы и ребенка.

Реклама

В ГБР подтвердили, что закон разрешал им применить табельное оружие без предупреждения, чтобы прекратить вооруженное нападение. Однако правоохранители просто оставили раненых и сбежали, а террорист продолжил убийства.