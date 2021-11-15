Вместо зайца попал в товарища: под Харьковом охотник подстрелил другого

Мужчине грозит 2 года заключения.

В Харьковской области во время охоты был ранен 60-летний мужчина. В него случайно попал напарник.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Событие произошло вчера, 14 ноября вблизи с. Волвенково. В полицию поступило сообщение о том, что во время охоты 55-летний мужчина выстрелил в своего 60-летнего знакомого. По его словам, он пытался попасть в зайца и по неосторожности произвел выстрел в стоявшего рядом мужчину.

С места происшествия изъято огнестрельное оружие.

Проводится проверка разрешительных документов на право охоты.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы", — отметили в полиции.

Напомним, что в Ахтырском районе Сумской области, во время охоты, был тяжело ранен 28-летний житель села Боромля. В результате он умер в реанимационном отделении больницы.

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