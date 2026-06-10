Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Политического подтекста в том. что президент Владимир Зеленский летел в Великобританию не через Польшу, а через Молдову, нет.

Об этом заявил во время брифинга спикер украинского МИД Георгий Тихий.

Он пояснил, что изменение маршрута не связано с скандалом, который возник между Польшей и Украиной из-за присвоения одной из воинских частей звания «Героев УПА». Привязку к спору Тихий назвал «искусственной».

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Логистика президента решается отдельно его Службой протокола. Давайте не политизировать вопросы логистики. Более того, не стоит привлекать к ним внимание по соображениям безопасности», — подчеркнул представитель Министерства иностранных дел.

Полет Зеленского через Кишинев — что известно

Президент Украины 7 июня отправился с официальным визитом в Лондон не через аэропорт в польском Жешуве, а через Кишинев. По данным ресурса FlightAware, с утра в тот же день самолет глава государства прибыл из Польши в Молдову, а затем приземлился в Британии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя это, заявил, что Варшава не вмешивается в решение о маршрутах передвижения украинского лидера: «Я не буду указывать ему, как летать. Жешув не был закрыт».

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