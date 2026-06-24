- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 249
- Время на прочтение
- 1 мин
ВМС и ГУР уничтожили три российских катера: эффектные кадры
Благодаря филигранной работе украинских воинов уничтожены 3 российских катера.
Военно-Морские силы ВСУ совместно с подразделениями ГУР нанесли удар по судам армии РФ. Так, бойцы обнаружили и уничтожили три российских морских безэкипажных катера (МБЭКа).
Об этом сообщают в ВМС .
Как сообщили в ведомстве, цели были обнаружены и оперативно ликвидированы благодаря слаженной работе украинских подразделений.
«Каждая такая успешно отраженная атака — спасенные жизни и очередной удар по планам агрессора», — отметили в Военно-Морских Силах ВС Украины.
В Силах обороны отмечают, что каждая такая операция уменьшает возможность противника действовать на море и помогает сохранять жизнь украинских военных и гражданских.
Ранее украинские военные ударили по российским катерам в районе Крымского моста. Подтверждено поражение целей, выполнявших охранные функции. Также обнародованы первые кадры удара. Операцию провели подразделения ВМС ВСУ.