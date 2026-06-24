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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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ВМС и ГУР уничтожили три российских катера: эффектные кадры

Благодаря филигранной работе украинских воинов уничтожены 3 российских катера.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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ВМС

ВМС

Военно-Морские силы ВСУ совместно с подразделениями ГУР нанесли удар по судам армии РФ. Так, бойцы обнаружили и уничтожили три российских морских безэкипажных катера (МБЭКа).

Об этом сообщают в ВМС .

Знищення МБЕКів

Как сообщили в ведомстве, цели были обнаружены и оперативно ликвидированы благодаря слаженной работе украинских подразделений.

«Каждая такая успешно отраженная атака — спасенные жизни и очередной удар по планам агрессора», — отметили в Военно-Морских Силах ВС Украины.

В Силах обороны отмечают, что каждая такая операция уменьшает возможность противника действовать на море и помогает сохранять жизнь украинских военных и гражданских.

Ранее украинские военные ударили по российским катерам в районе Крымского моста. Подтверждено поражение целей, выполнявших охранные функции. Также обнародованы первые кадры удара. Операцию провели подразделения ВМС ВСУ.

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Дата публикации
Количество просмотров
249
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