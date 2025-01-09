ВМС: мазут из российских танкеров может достичь побережья Одессы и Николаева

В ВМС также подчеркнули, что Украина, как цивилизованная страна, не наносит ударов по гражданским судам РФ.

Из-за аварии российских танкеров в Черном море попавший в воду мазут может добраться до украинского побережья. Больше всего под угрозой оказались прибрежные территории Одессы и Николаева.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

“Течение может перенести мазут на наше одесское и николаевское побережье. Вероятность этого существует”, – отметил Плетенчук.

Спикер также подчеркнул, что Украина, как цивилизованная страна, не наносит ударов по гражданским судам, хотя Россия продолжает использовать Керченский пролив для своих нужд.

“Мы не влияем на гражданское судоходство в смысле огневого поражения. Россияне продолжают перегрузку нефти, поскольку без экспорта этого сырья и поступлений им будет еще сложнее вести войну”, — добавил Плетенчук.

Напомним, в субботу, 4 января, из-за значительного загрязнения мазутом побережья близ Севастополя во временно оккупированном Крыму объявлено чрезвычайное положение регионального масштаба. Уже пятна мазута, вылившегося в Черное море после крушения российских танкеров в Керченском проливе, достигли еще трех курортных мест в Крыму.