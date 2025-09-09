В ВМС Украины объяснили, почему не наносят удары по российскому "теневому флоту"

© Зеркало недели. Украина

Военно-морские силы Украины не атакуют так называемый «теневой флот» России, который занимается транспортировкой нефти, из-за того, что танкеры действуют в общем море, которое уже достаточно загрязнено агрессором. Это не только военный, но и международный вопрос.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил об этом в эфире День.LIVE.

Он добавил, что одной из причин является то, что эти танкеры курсируют в «общем море», которое уже страдает от загрязнения, вызванного агрессором. Поэтому ВМС Украины воздерживаются от атак на эти объекты, учитывая комплекс международно-правовых и экологических аспектов.

Напомним, снижение лимита цен на нефть приведет к тому, что Россия столкнется со сложностями в вопросе финансирования военных расходов.

Ранее стало известно об ударе по главному нефтяному терминалу РФ, который стал катастрофическим для Кремля, ведь была потеряна половина экспорта.