Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
664
Время на прочтение
1 мин

В ВМС Украины объяснили, почему не наносят удары по российскому "теневому флоту"

Плетенчук отметил, что, хотя технически ВСУ имеют возможность наносить удары по идущим под российским флагом гражданским судам, в настоящее время такая тактика не применяется.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В ВМС Украины объяснили, почему не наносят удары по российскому "теневому флоту"

© Зеркало недели. Украина

Военно-морские силы Украины не атакуют так называемый «теневой флот» России, который занимается транспортировкой нефти, из-за того, что танкеры действуют в общем море, которое уже достаточно загрязнено агрессором. Это не только военный, но и международный вопрос.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил об этом в эфире День.LIVE.

Он добавил, что одной из причин является то, что эти танкеры курсируют в «общем море», которое уже страдает от загрязнения, вызванного агрессором. Поэтому ВМС Украины воздерживаются от атак на эти объекты, учитывая комплекс международно-правовых и экологических аспектов.

Напомним, снижение лимита цен на нефть приведет к тому, что Россия столкнется со сложностями в вопросе финансирования военных расходов.

Ранее стало известно об ударе по главному нефтяному терминалу РФ, который стал катастрофическим для Кремля, ведь была потеряна половина экспорта.

Дата публикации
Количество просмотров
664
Следующая публикация

