ВМС Украины получили пополнение: два катера приступили к службе (фото)

На катерах "Ирпень" и "Рени", переданных от Эстонии, торжественно подняли Военно-Морские Флаги Украины.

Военно-Морские Силы ВС Украины провели церемонию поднятия Военно-Морских Знамен на катерах "Ирпень" и "Рени", которые в этом году передали ВМС Эстонии. Событие произошло по случаю включения катеров в состав национального флота Украины.

Об этом сообщает ВМС Украины.

Катера "Ирпень" и "Рени", ранее именовавшиеся Р01"Roland" и Р02"Risto", были переданы Украине ВМС Эстонии в отличном, почти новом состоянии. Их названия были присвоены приказом Командования ВМС ВС Украины в честь Города-Героя Ирпень и города Рени, порт которого ближе всего к Эстонской Республике.

ВМС Украины получили два новых катера / Фото: Facebook/Военно-Морские силы Украины

ВМС Украины получили два новых катера / Фото: Facebook/Военно-Морские силы Украины

Катера "Ирпень" и "Рени" будут выполнять боевые задания, в том числе по защите гражданского судоходства, в составе ВМС ВС Украины.

ВМС Украины получили два новых катера / Фото: Facebook/Военно-Морские силы Украины

ВМС Украины получили два новых катера / Фото: Facebook/Военно-Морские силы Украины

Церемонию провели под руководством командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы. В нем приняли участие военные моряки и делегация от Эстонской Республики во главе с командующим ВМС Эстонии комодором Юри Саска.

Участники почтили память павших воинов и мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, минутой молчания и установлением поминальных свечей.

Командиры катеров получили Военно-Морские Флаги Вооруженных Сил Украины от вице-адмирала Алексея Неижпапы и торжественно подняли их на флагштоках катеров "Ирпень" и "Рени".

После завершения церемонии гости могли ознакомиться с обустройством катеров, их ходовыми качествами и увидеть последствия вражеских ударов по портовой инфраструктуре Украины во время перехода по морю.

Напомним, ранее Финляндия также приняла решение о передаче Украине боевых катеров. В нашу страну они поступят транзитом через территорию Румынии.

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