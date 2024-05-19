ВМС уничтожили российский корабль "Ковровець": Коваленко рассказал, что о нем известно

По состоянию на сегодняшний день у РФ нет возможности возродить строительство кораблей такого типа.

Украинские военные уничтожили российский корабль-тральщик "Ковровец". Это судно входило в проект 266М, строительство которого РФ уже восстановить не может.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Очевидно, что, несмотря на выведение из Крыма боевых кораблей и наиболее ценных, уничтожение оставшихся и не поместившихся в бухту Новороссийска единиц успешно продолжается. В октябре 2022 года были сообщения о повреждении однотипного минного тральщика проекта 266М "Иван Голубец". Этот морской тральщик принимал непосредственное участие в минировании исключительной экономической зоны Украины, блокируя тем самым судоходство", — подчеркнул Александр Коваленко.

По его словам, "Иван Голубец" – это корабль, введенный в состав еще советского флота в 1973 году. В то же время "Ковровець" — в 1974 году.

"По состоянию на сегодняшний день у России нет возможности возродить строительство кораблей проекта 266М, то есть такие потери – необратимы. В составе ВМФ России было до войны всего семь таких кораблей и два из них в Черноморской флотилии, без учета захваченных в 2014 году "Черкассов" и "Чернигов", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что ВМС Украины уничтожили российский корабль "Ковровець".

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