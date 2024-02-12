Вне ТЦК: в Минобороны сообщили, как будут работать рекрутинговые центры во время мобилизации

Такие центры будут работать по формату ЦНАПов.

Во Львове открыли центр рекрутинга в армию. А впоследствии такие центры будут работать в центральной и восточной Украине.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова во время телемарафона.

"Мы до этого шли несколько месяцев. Мы понимали, что в Украине есть люди, которые хотят защищать свою Родину. Есть люди, которые хотят применить свои навыки наилучшим образом", – рассказала Калмыкова.

По ее словам, сначала проводилась работа с "наружными площадками".

"О создании таких рекрутинговых центров вне ТЦК. Это место куда человек приходит, формат как в ЦНАПе. Собственно и сейчас они работают на территории ЦНАПа. И мы думаем, что большинство таких площадок будет на территории ЦНАПа. Таким образом мы еще больше открываем двери для тех, кто готов приобщиться к защите страны", – пояснила она.

Наталья Калмыкова рассказала, что в подобных центрах граждан будет сопровождать рекрутер: от оформления, прохождения учебного центра до прибытия непосредственно в самую бригаду.

"Я хочу заметить, что для нас важным элементом является подготовка. Сначала ты выбираешь куда, к кому, с кем будешь служить, тебя готовят. И совсем с другим настроением, с ощущением собственной способности человек сможет выполнять свои конституционные обязанности", — отметила Наталья Калмыкова.

Она добавила, что сейчас Минобороны преследует цель создать три подобных проекта.

"Они будут работать в центральной и восточной Украине", – сообщила Наталья Калмыкова.

Напомним, накануне состоялось открытие львовского рекрутингового центра батальона "Волки Да Винчи". Руководитель медицинской службы 1-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова сообщила, какие специалисты сейчас нужны.

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