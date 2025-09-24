Почему не на фронте: EL PAÍS назвало, сколько на самом деле украинских мужчин избегают службы

Уклоняться / © ТСН.ua

Реклама

Украинские власти сообщили, что около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от мобилизации. Это происходит на фоне острой нехватки военных: по данным аналитического центра OSW, армии необходимо пополнить около 300 тысяч военнослужащих. Ситуация, еще два года назад вызывавшая патриотический подъем, теперь столкнулась с растущим страхом и усталостью от войны.

Об этом пишет EL PAÍS .

Издание пообщалось с тремя украинцами, которые по разным причинам уклоняются от службы, но их имена и личные данные были изменены из соображений безопасности.

Реклама

Страх и недоверие

Один из них, 30-летний Тарас, работает на фондовом рынке и раньше готов был идти на фронт, но его остановила семья. Вместо этого он начал регулярно донатить на армию. Его мотивы, как и у многих других, изменились со временем.

У 30-летнего программиста Саши плохое зрение, но не может получить справку о непригодности к службе. После услышанных ужасающих историй с фронта он не хочет воевать. Его девушка Юлия подтверждает, что они не слышат ничего хорошего от служащих знакомых. Они получают только печальные истории о потерях. Поэтому Саша постоянно прячется и избегает людей.

28-летний парикмахер Николай каждый день рискует во избежание мобилизационных патрулей. Он говорит, что любит свою страну, но, если бы мог, уехал бы за границу. Николай считает, что военные могут его осуждать. Но его друзья в армии понимают, почему он не уходит на фронт.

Коррупция и давление на уклоняющихся

Ситуация усугубляется случаями, когда состоятельные люди избегают службы, а ТЦК прибегают к противоречивым методам принудительного набора. Недавно украинские власти опубликовали фотографию ареста футболиста Артура Рудька, который пытался скрыться из страны после того, как заплатил за избежание мобилизации. Его поймали на границе с другими мужчинами, заплатившими по 8 тысяч долларов, чтобы незаконно покинуть страну.

Реклама

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что власти сталкиваются с серьезной нехваткой военнослужащих и пытаются решить эту проблему, используя, в частности, методы ТЦК.

Эта ситуация демонстрирует, что начальный боевой дух угасает, а появляется страх и отчаяние. Как отметил парикмахер Николай: «Жизнь важнее территории». Это свидетельствует об изменении настроений в обществе, уставшем от войны, и готовом к обсуждению компромиссных решений, которые еще несколько лет назад были немыслимыми.

Напомним, в Украине заработала новая процедура, позволяющая мужчинам и женщинам старше 60 лет подписывать контракт на военную службу. Соответствующий закон №4467-IX уже принят парламентом и вступил в силу. Это означает, что чувствующие силы и желания украинцы старшего возраста теперь могут присоединиться к Вооруженным силам Украины.

В Канаде украинские мужчины, подавшие документы на постоянное проживание, получают письма от Министерства иммиграции, в котором их просят предоставить официальную справку об освобождении от военной службы.

Реклама

Ранее сообщалось, что война в Украине усугубляет демографические проблемы внутри страны. Кроме высокого уровня смертности и низкой рождаемости, старения населения, нам еще угрожают негативные последствия миграции — внешней и внутренней.