Внедорожник дважды переехал собаку: история Найды закончилась трагическим финалом

Собака Найда / © Instagram Домівка врятованих тварин

Спасенная зоозащитниками собака, которую внедорожник дважды переехал на парковке возле Львова, умерла в ветеринарной клинике.

Об этом сообщили в организации «Дом спасенных животных».

В сообщении отметили, что за собаку, которую назвали Найдой, болела вся страна.

«История с бешеным резонансом, тысячами распространений и верой в чудо… Столько сочувствия и столько людей… Но даже это иногда не спасает от жестокости, которая уже произошла», — говорится в сообщении.

Зоозащитники сообщили, что сегодня, 11 января, должна была состояться первая сложная операция, но сердце Найды остановилось раньше, на этапе подготовки.

Животное экстренно перевели в операционную, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, был выполнен разрез брюшины для прямого массажа сердца.

Реанимационные мероприятия продолжались 15-20 минут, но она не реагировала, поэтому ветеринары констатировали смерть.

«Завтра мы передадим ее тело на официальное вскрытие. Все данные будут приобщены к материалам дела для расследования и привлечения виновных к ответственности Она ушла, но мы с вами должны довести дело до конца», — отметили в организации.

Напомним, патрульная полиция разыскала водителя Nissan Qashqai, который переехал собаку в городе Пустомыты вблизи Львова и уехал с места. За рулем автомобиля находился 28-летний житель одного из сел Львовского района.