Внедорожник влетел под колеса грузовика: возле Александрии в ДТП погибли три человека

Из-за столкновения на въезде в Александрию образовались многокилометровые пробки.
В Кировоградской области в аварии погибли три человека. На трассе Знаменка-Луганск-Изварино внедорожник выехал на встречную полосу и влетел прямо под колеса грузовика.
Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.
Удар был такой силы, что грузовик бросило на обочину, а авто перевернулось, на куски фактически разорвало переднюю часть. Внутри, кроме водителя, были две пассажирки — все трое погибли на месте.
Из-за столкновения на въезде в Александрию образовались многокилометровые пробки — пока грузовик, который перекрыл полосы движения, не взяли на буксир.