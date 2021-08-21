Внедорожник влетел под колеса грузовика: возле Александрии в ДТП погибли три человека

Внедорожник влетел под колеса грузовика: возле Александрии в ДТП погибли три человека

Из-за столкновения на въезде в Александрию образовались многокилометровые пробки.

В Кировоградской области в аварии погибли три человека. На трассе Знаменка-Луганск-Изварино внедорожник выехал на встречную полосу и влетел прямо под колеса грузовика.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Удар был такой силы, что грузовик бросило на обочину, а авто перевернулось, на куски фактически разорвало переднюю часть. Внутри, кроме водителя, были две пассажирки — все трое погибли на месте.

Из-за столкновения на въезде в Александрию образовались многокилометровые пробки — пока грузовик, который перекрыл полосы движения, не взяли на буксир.

Новости Украины: в Кировоградской области произошла смертельная авария - три человека погибли

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