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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе авто взорвалось сразу после старта: что произошло с водителем

Утром 28 июля на улице Семена Палия в Одессе взорвался внедорожник, в результате чего пострадал 49-летний водитель.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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В Пересыпском районе Одессы утром 28 июля взорвался автомобиль

В Пересыпском районе Одессы утром 28 июля взорвался автомобиль / © Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Пересыпском районе Одессы утром 28 июля взорвался автомобиль. В результате происшествия ранения получил 49-летний водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области.

Взрыв произошел около 8:00 в одном из дворов многоэтажного дома по улице Семена Палия. О происшествии правоохранителям сообщила супруга потерпевшего.

По предварительным данным полиции, мужчина завел внедорожник и начал движение, после чего автомобиль взорвался.

Медики осмотрели пострадавшего на месте.

В настоящее время во дворе работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

После завершения первоочередных следственных действий события предоставят правовую квалификацию.

Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль знакомой из-за обиды. В результате возгорания автомобиль Chrysler женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения.

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Дата публикации
Количество просмотров
112
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