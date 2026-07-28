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В Одессе авто взорвалось сразу после старта: что произошло с водителем
Утром 28 июля на улице Семена Палия в Одессе взорвался внедорожник, в результате чего пострадал 49-летний водитель.
В Пересыпском районе Одессы утром 28 июля взорвался автомобиль. В результате происшествия ранения получил 49-летний водитель.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области.
Взрыв произошел около 8:00 в одном из дворов многоэтажного дома по улице Семена Палия. О происшествии правоохранителям сообщила супруга потерпевшего.
По предварительным данным полиции, мужчина завел внедорожник и начал движение, после чего автомобиль взорвался.
Медики осмотрели пострадавшего на месте.
В настоящее время во дворе работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
После завершения первоочередных следственных действий события предоставят правовую квалификацию.
Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль знакомой из-за обиды. В результате возгорания автомобиль Chrysler женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения.