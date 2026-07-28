В Одессе авто взорвалось сразу после старта: что произошло с водителем

В Пересыпском районе Одессы утром 28 июля взорвался автомобиль / © Головне управління Національної поліції в Одеській області

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В Пересыпском районе Одессы утром 28 июля взорвался автомобиль. В результате происшествия ранения получил 49-летний водитель.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области.

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Взрыв произошел около 8:00 в одном из дворов многоэтажного дома по улице Семена Палия. О происшествии правоохранителям сообщила супруга потерпевшего.

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По предварительным данным полиции, мужчина завел внедорожник и начал движение, после чего автомобиль взорвался.

Медики осмотрели пострадавшего на месте.

В настоящее время во дворе работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

После завершения первоочередных следственных действий события предоставят правовую квалификацию.

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Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль знакомой из-за обиды. В результате возгорания автомобиль Chrysler женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения.

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