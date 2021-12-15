Внедорожник за прививку: житель Мукачево выиграл автомобиль за то, что вакцинировался от COVID-19

Внедорожник за прививку: житель Мукачево выиграл автомобиль за то, что вакцинировался от COVID-19

Автомобиль, телевизоры и другие призы, которые вручали мукачевцам за вакцинацию, закуплены на средства городского бюджета.

Житель Мукачево выиграл внедорожник, став победителем акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", которую проводили в громаде в течение двух с половиной месяцев с целью поощрения к вакцинации от COVID-19.

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Об этом сообщает прессслужба Мукачевского горсовета.

"Сегодня (15 декабря) в Мукачево определили победителя второго этапа акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Им стал Марченко Андрей Андреевич, победитель акции получит внедорожник. Также разыграли два телевизора, так как два победителя акции первого этапа не подтвердили наличие необходимых документов. Телевизоры получат Бондарь Галина Андреевна, Бербека Наталья Владимировна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что победители акции в течение 10 дней должны посетить ЦНАП, предъявить паспорт или ID-карты, справку о присвоении идентификационного номера, сертификат о прохождении вакцинации. В случае отсутствия хотя бы одного из документов у победителя, такое лицо признается комиссией утратившим право на получение приза и с помощью электронного сервиса будет выбираться следующий победитель, объяснили в городском совете.

Напомним, в Мукачево Закарпатской области с октября стартовала акция "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" среди вакцинированных против COVID-19 жителей. На ее проведение было выделено 1,2 млн грн. Призовой фонд акции – автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.